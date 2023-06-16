باحث سودانى: تخطيط خارجى واضح لنجاح الدعم السريع فى السيطرة على البلاد

قال صلاح خليل باحث سوداني، إن هناك وساطة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتهدئة الأوضاع في السودان والجلوس على طاولة المفاوضات.

الأزمة السودانية

وأكد صلاح خليل، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن التدخلات الإفريقية الممثلة في الاتحاد الإفريقي في الأزمات لا تسفر عن أي نتائج إيجابية، وهذا عكس التدخل الأمريكي في الأزمات.

وتابع: "هناك تخطيط خارجي لنجاح الدعم السريع في السيطرة على السودان، ولكن الجيش الوطني مازال عازماً على التخلص من تلك الجماعة".

التدخلات الغربية

واستطرد: "المجتمع الغربي يدرك جيداً أن بعض الدول الإفريقية اتجهت إلى الصين، وبالتالي التدخلات الخارجية في السودان الآن تنادي بالتفاوض وتوقف الحرب، وهذا عكس ما كانت تنادي به دول الغرب أثناء ثورات الربيع العربي".