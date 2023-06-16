الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سودانى: تخطيط خارجى واضح لنجاح الدعم السريع فى السيطرة على البلاد

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال صلاح خليل باحث سوداني، إن هناك وساطة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتهدئة الأوضاع في السودان والجلوس على طاولة المفاوضات. 

الأزمة السودانية 

وأكد صلاح خليل، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن التدخلات الإفريقية الممثلة في الاتحاد الإفريقي في الأزمات لا تسفر عن أي نتائج إيجابية، وهذا عكس التدخل الأمريكي في الأزمات.

وتابع: "هناك تخطيط خارجي لنجاح الدعم السريع في السيطرة على السودان، ولكن الجيش الوطني مازال عازماً على التخلص من تلك الجماعة". 

التدخلات الغربية

واستطرد: "المجتمع الغربي يدرك جيداً أن بعض الدول الإفريقية اتجهت إلى الصين، وبالتالي التدخلات الخارجية في السودان الآن تنادي بالتفاوض وتوقف الحرب، وهذا عكس ما كانت تنادي به دول الغرب أثناء ثورات الربيع العربي".

صلاح خليل باحث سوداني الحرب السودانية المفاوضات السودانية مصر جديدة اي تي سي ضياء رشوان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتبطين مجرى السيل فى المعادى وإنشاء ممشى للمواطنين

مشرف كوبرى طه حسين: ارتفاع الكوبرى لـ50 مترا كان تحديًا عظيمًا

الباز: الرئيس السيسى قال لأ بثقة كاملة فى وجه صندوق النقد

أهالى الإسكندرية يتحدثون.. 48 ساعة شاهدة على الافتتاحات الكبرى فى عروس البحر

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

نقيب التمريض تستعرض خطة النهوض بالمهنة بمشاركة النقابات الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية