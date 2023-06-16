الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيناس جوهر تنضم لقائمة ضيوف برنامج sold out عبر watch it

ايناس جوهر
ايناس جوهر

انضمت الإذاعية إيناس جوهر إلى قائمة ضيوف برنامج Sold Out والذي يقدم عبر منصة Watch It الرقمية.

ومن المقرر أن تسجل حلقة الإذاعية إيناس جوهر يوم 24 يونيو الجاري على خشبة مسرح الفلكي، كما يتم تسجيل حلقة الفنانة القديرة إسعاد يونس في نفس اليوم ويحاورهم الإعلامي محمود سعد.

 

وانتقلت عروض برنامج سولد أوت الفترة الحالية إلى مسرح الفلكي بمنطقة وسط القاهرة، والذي صُور عليه عدد من الحلقات التي أذيعت الفترة الماضية، ومنها حلقة النجم أمير عيد مطرب فريق "كايروكي"، وعدد من عروض "ستاند أب كوميدي"، وذلك في إطار جولة البرنامج للتصوير في مختلف مسارح جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من الحلقات الجديدة بقيادة الإعلامي محمود سعد وبمشاركة الجمهور، ومن الضيوف كل من فريق بلاك تيما والفنانة فاطمة محمد علي وبناتها فرح وحبيبة وذلك يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري، النجم أحمد أمين، والمطربة نوران أبوطالب وذلك يوم الخميس الموافق 22 يونيو.

ووضعت إدارة برنامج وعروض SOLD OUT عددًا من الشروط للجمهور لحضور تصوير الحلقات وجاءت كالتالي:

  • الفاعلية بالكامل مصورة وشراؤك هذه التذكرة يعني موافقتك على تصويرك من ضمن فعاليات اللقاء والعرض ويعني موافقتك على أن يتم إذاعة هذا العرض عبر أي من المنصات أو الشاشات المرئية.
  • رجاء العلم أن فعاليات SoldOut كامل العدد غير مسموح فيها باستخدام الهاتف المحمول أو الكاميرات طوال العرض وتترك في خزائن مخصصة لحفظ الأجهزة حتى انتهاء العروض والتصوير.

يذكر أن برنامج "SOLD OUT" يستهدف كل الفئات العمرية حيث تعد تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناع المحتوى وخلق تجربة للجمهور لحضور عروض فنية بجودة عالية على مسارح مصر في القاهرة وخارجها ويضم ثلاث نسخ لثلاث فقرات، والنسخة الأولى بعنوان "SOLD OUT Interviews" عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامي محمود سعد مع النجوم والمشاهير، ويشارك الجمهور فيها.

والنسخة الثانية بعنوان "SOLD OUT Music" تقدم حفلات لأبرز النجوم والطرب، أما النسخة الثالثة بعنوان "SOLD OUT Comedy" فيتم تقديم خلالها فقرات ستاند أب كوميدي ومواهب كوميدية ترفيهية.

الإذاعية إيناس جوهر ايناس جوهر OLD OUT برنامج SOLD OUT watch it إسعاد يونس محمود سعد

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