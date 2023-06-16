الجمهور يستقبل هبة طوجي بحفاوة على نغمات "طلعت يا محلى نورها" بالأوبرا

انطلق مساء اليوم الجمعة، حفل النجمة اللبنانية هبة طوجي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبمجرد صعود هبة على المسرح، استقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة وظل التصفيق لمدة دامت أكثر من خمس دقائق، مفتتحة حفلها بأغنية «طلعت يامحلى نورها» بمصاحبة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني، وسيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

من جانبها أعربت طوجي في كلمة لجمهورها خلال الحفل عن سعادتها البالغة بوجودها في القاهرة، بإحياء أولى حفلاتها على خشبة المسرح الكبير، موجهة الشكر للدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

كما استقبل الجمهور، الموسيقار الكبير أسامة الرحباني بحفاوة كبيرة.

برنامج حفل هبة طوجي والرحباني بالأوبرا

ومن المقرر أن تقدم طوجي برنامجا فنيا مميز يتضمن مجموعة مميزة من أعمالها الغنائية التي تمزج بين الطابع الشرقي والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية، التى لحنها لها الموسيقار أسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة منها أغنيات حلم، يمكن حكيتك، يا حبيبي، ضلك حدي، خلاص، لو نبقى سوا، حبيبي خلاص، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان "سلم علي مصر"، والتي تهديها لمصر وشعبها، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، منها حنا السكران وغيرها.

الجدير بالذكر أن هبة طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار أسامة الرحبانى، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في بيروت، بدأت دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت إلى جانب دراستها الأساسية في الأدب الفرنسي، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد، شاركت في أحد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب، من أهم أعمالها مثل الريح، عودة الفينيق، عالبال يا وطنا وغيرها.