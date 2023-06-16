الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب المؤتمر: تحسين النظام الصحي يحتاج لزيادة خريجي الهندسة الطبية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، أنه لتحسين  النظام الصحي في مصر يجب زيادة عدد خريجي الهندسة الطبية وتحسين صيانة المستشفيات والحضانات وتوفير عدد كافي من التمريض والأطباء.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني؛ لمناقشة قضية «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال».

وقال مرشد، إنه من المشاكل التي تواجه الحضانات في مصر هي عدم كفاية عددها، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الحضانات التي لا تعمل بسبب عدم وجود صيانة جيدة لها، مشيرًا إلى أنه لحل هذه المشكلة، يجب زيادة عدد خريجي تخصص الهندسة الطبية لتصليح تلك الأعطال.

وأوضح أنه بالنسبة لمشكلة العناية المركزة، فإن عدد الأسرة يبلغ 14 ألف سرير، وهذا العدد معقول بالنسبة لعدد السكان، ولكن المشكلة تأتي بسبب عدم وجود صيانة للأجهزة، بالإضافة إلى عدم وجود عدد كافي من التمريض والأطباء الذين يمكنهم تشغيل كل غرفة العناية المركزة الموجودة في مصر.

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أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، الدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أخصائي مكافحة العدوى والوبائيات، الدكتور محمد أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة هبة زكي، مدير مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة التخطيط، خالد حنفي، نائب سابق بمجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر.

الدكتور مجدي مرشد رئيس حزب المؤتمر لجنة الصحة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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