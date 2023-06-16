الباز: العاصمة الإدارية مخدتش جنيه من الميزانية وأضافت أصولًا للدولة

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، والشائعات المثارة حولها.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة،:" الرئيس السيسي قال العاصمة الإدارية متحطش فيها جنيه من ميزانية الدولة، والكلام ده مش جديد، أنت أمام أرض قاحلة ومحدش بيستخدمها، وقالك هنبيع ونجيب مطورين عقاريين يأخذوا مساحات، ويدفعوا والفلوس دي نبني بها الحكومة والوزارات المختلفة".

وأضاف: "يطلع واحد يقولك إنت مخدتش فلوس من موازنة الدولة، بس خدت فلوس من الدولة، طب ما أنا أضفت بيها أصول في الدولة، كسبت عاصمة جديدة ومباني، وناس رايحة تشتغل، وعملت توسع، فالفلوس اللي خدتها من الدولة في الدولة".