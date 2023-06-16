الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يجيب: هل طمأنة الرئيس السيسى للمصريين إفراط فى الأمل؟

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أزمة الأرز وأسعاره خلال زيارته الأخيرة للبحيرة والإسكندرية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس أوضح أن الفلاحين طلبوا أسعارا استرشادية للأرز، ووقتها وجه الحكومة بوضع أسعار مجزية للفلاحين، وبعد حصاد المحصول رفع القطاع الخاص السعر، فأصبح الفلاح يبيع الأرز لهم، ولم يورده للحكومة، التي تقوم بوضع هذا الأرز على بطاقات التموين، واضطرت الحكومة لشراء أرز من الخارج لحل أزمة نقص الأرز.

وعلق الباز: "أنت كمزارع عاوز تكسب بشكل مهول وده حقك أنت تبيع بالسعر الأعلى، لكن اللي أنت بتعمله ده بيخلي الأسعار بالشكل اللي شايفيه دلوقتى، لأن كله بينظر لمصلحته أولا".

ولفت إلى أن الرئيس طمأن المواطنين على المستقبل، وأن المشكلات إلى زوال.

وتساءل: "هل الرئيس لما يقول إحنا مسيطرين ده إفراط في الأمل ولا كلام يستند إلى وقائع؟"، وأجاب: "الرئيس هنا لا يتحدث كلاما إنشائيا، لكنه بيدلل أن البلد من 2011 مرت بأزمات كبيرة جدا، وخرجت منها بخير، وما نعاني منه الآن سيُحل أيضًا، لأن مصر بلد كبير".

محمد الباز عبد الفتاح السيسي الأرز اخر النهار

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