رابط وخطوات التقديم بالمدارس الحكومية 2023\2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

رابط وخطوات التقديم بالمدارس الحكومية إلكترونيا 2023\2024 والأوراق المطلوبة للتقديم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط وخطوات التقديم بالمدارس الحكومية 2023\2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال موقعها الإلكتروني عن استقبالها طلبات التقديم بالمدارس الحكومية، اعتبارًا من بداية شهر يونيو الحالي وحتى نهايته.

رابط التسجيل بالمدارس الحكومية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط إلكترونيًا لمساعدة أولياء الأمور في التقديم لأبنائهم الإلكترونية في المدارس الحكومية التابعة لإدارتها المختلفة بجميع محافظات الجمهورية.

رابط التسجيل بالمدارس الحكومية

يمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال اتباع هذه الخطوات.

الدخول على بوابة مركز المعلومات وإتباع خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للطلاب للعام الدراسى الجديد 2023\2024 من خلال الضغط على هذا الرابط https://emis.gov.eg/

في حالة امتلاك ولي الأمر حسابًا على الموقع، يبدأ بالدخول بالرقم القومي واتباع خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي.

أما في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابًا على الموقع، يجب إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي.

تسجيل الرقم السري للتسجيل في تقديم الصف الأول الابتدائي.

متابعة ولى الأمر لنتيجة القبول المبدئي من خلال موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بعد تسجيل واتباع الخطوات السابقة في تقديم الصف الأول الابتدائي.

يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الابتدائي، بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية للطالب.

متابعة ولي الأمر موقف تسليم الأوراق المطلوبة للمدرسة.

الأوراق المطلوبة لتقديم بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

1- شهادة ميلاد حديثة من صورتين للطالب المراد تسجيله.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم والتي يجب أن تكون سارية.

3- في حالة وفاة الأب تقدم صورة من شهادة الوفاة.

4- تقديم 8 صور حديثة مقاس 4*6 للطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي.

5- تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو إحضار إيصال كهرباء أو مياه حديث، ويكون باسم الأب أو الجد للأب.

6- إحضار البطاقة الصحية الخاصة بالطفل المتقدم مرفقة بملف التقديم.

7- تقديم الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل، كما يتم إحضار صورة منها.

8- حضور الأب والطفل وذلك في حالة القبول، وتقدم الولاية التعليمية للأم في حالة سفر الأب، ويجب تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية مع الأم في حالة الطلاق.