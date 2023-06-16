الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: دولة بحجم مصر لا تتحمل التجريب فيها ولهذا خرج الشعب ضد الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر بلد كبير جدًا "مينفعش نجرب فيها"، مشيرًا إلى أن الشباب في 25 يناير أرادوا عزل حسني مبارك دون التفكير في البديل المناسب، ولذلك جاء الإخوان للحكم وفشلوا.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الناس قالت "نجرب بنوع الإخوان"، ونعطيهم فرصة، موضحا أن بلدا كبير مثل مصر لا تدير أمورها إلا المؤسسات، منوهًا بأن الشعب عندما استدعى القوات المسلحة في 30 يونيو لتخليصها من الإخوان، لم يكن فقط ما أرادوه عزل محمد مرسي، ولكن إدارة البلد وتصحيح الأخطاء.

وأكد محمد الباز أنه من أهم أسباب خروج المصريين في 30 يونيو، أنهم وجدا أن الإخوان ومحمد مرسي أقل كثيرًا من أن يحكموا دولة بحجم مصر، ولهذا خرجت الجماهير تستدعي المؤسسة العسكرية، متابعًا: "الناس لما نزلت تستدعي المؤسسة العسكرية مكنش استدعاء فقط عشان نعزل مرسي، والمسألة مكنتوش بهذه السطحية، لكن المؤسسة دي جت وأعادت بناء المؤسسات الأخرى عشان البلد دي مبتمشيهاش إلا مؤسسات كبيرة".

ولفت إلى أن مصر دولة كبيرة جدًا، من حيث المكانة وعدد السكان، وهذا العدد من الناس له متطلبات يجب أن تتوفر، مردفًا: "لازم نتعلم من الدرس اللي حصل في 2012، ومنرجعش نقول وماله أما نجرب، لأن البلد لا تتحمل التجريب فيها".

محمد الباز حسني مبارك الإخوان اخر النهار 30 يونيو القوات المسلحة

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