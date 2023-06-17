السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الإبيارى يروى موقف بين والده و إسماعيل يس: "هنخسر بعض عشان 50 قرش"

أحمد الابياري
أحمد الابياري

كشف المخرج والمنتج المسرحي أحمد الإبياري، عن موقف طريف حدث بين والده أبوالسعود الإبياري، والفنان الراحل إسماعيل يس، اثناء تقديمه لأحد العروض على إحدى المسارح في الإسكندرية.

ونشر “الإبياري”، صورة تجمع والده وإسماعيل يس، ليسترجع ذكريات الموقف، عبر فيس بوك وعلق قائلا: “الصورة دي في غرفة إسماعيل يس بالمسرح بالإسكندرية، وكنت أشاهد مثل هذه اللقاءات كثيرا بينهما، وعادة تتم فى استراحة الفصل الأول وحضرت ذات مرة النقاش  اليومى بينهما (أقسم بالله حضرت هذا النقاش)”.
 

إسماعيل: الحمد لله الناس مبسوطة والمسرح كومبليه. 
أبوالسعود: الحمد لله. 
إسماعيل: هو إيراد الشباك كام الليلة دي؟ 
أبوالسعود: زي كل يوم. 
إسماعيل: يعني حسابي كام النهاردة؟ 
أبو السعود:٤٩ جنيه ونص.. اتفضل (يعطيه خمسون جنيها) 
إسماعيل: (وهو يضع الخمسون جنيها فى جيبه) متشكر ياحبيبى. 
أبوالسعود: أنا كده عايز الباقى خمسين قرش. 
إسماعيل: جرى إيه يا أبوالسعود هنخسر بعض علشان خمسين قرش... سيبنى  بقى أركز في المسرحية. 
واختتم ابن أبوالسعودي الإبياري: "ضحك والدي وهو بيقول له مش كفاية فناجين القهوة إللى بادفعها لك كل يوم".

من جهة أخرى، وكان تحدث مسبقًا أحمد الإبياري عن فكرة مسرحية كازينو بديعة، قائلًا: “عاشرت الفكرة دي سنين عمري، ووالدي أبوالسعود الإبياري الله يرحمه كان أحد أقطاب كازينو بديعة، كان المؤلف شبه رسمي للمسرحية، وقعد يكتب من سنة 1933 لحد ما الكازينو قفل، الفكرة جاتلي وأنا عندي 8 سنين كان بياخدني معاه وهو بيكتب المسرحيات، وكان بيحكيلي كل التفاصيل، لغاية ما توفى وأنا بروح معاه، وانقطعت عن المكان، ولكن لم تنقطع ذاكرتي عنه، واستمريت في دراستي والجامعة، وابتديت التأليف، وكل ما أعدي على المكان أفتكر والدي”.

الج الجامع الإسكن الـ أحمد الابياري اري أثناء ابو السعود الابياري

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