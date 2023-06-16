الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"باتيلي" يتفق مع السفير الروسي على أهمية إجراء الانتخابات الليبية

باتيلي والسفير الروسي
باتيلي والسفير الروسي لدى ليبيا

اتفق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، مع سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أجانين، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية خلال هذا العام.

جاء ذلك خلال لقاء، جمعهما اليوم الجمعة، بمكتب البعثة الأممية في تونس، بحسب تغريدة للمبعوث الأممي عبر صفحة البعثة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال “باتيلي”: "التقيتٌ أيضًا اليوم في تونس بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا السيد حيدر أغانين، حيث ناقشنا تطورات العملية السياسية بما في ذلك الملاحظات التي أعلنتها مختلف الأطراف الليبية حول نتائج لجنة 6+6".

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وأكد “باتيلي” أنه اتفق مع السفير الروسي "على أهمية وجود طريق للانتخابات في ليبيا".

وشددت البعثة الأممية في وقت سابق اليوم، على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية التي توصلت إليها لجنة (6+6) المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العام الجاري. 

وأكدت البعثة خلال لقاء جمع ريزدون زينينجا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مع ممثلين عن 17 حزبًا وتجمعًا سياسيًا يمثلون غالبية الأحزاب السياسية من مختلف أرجاء ليبيا، على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أن نجاح الانتخابات يستلزم قبول جميع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية.

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ليبيا: البعثة الأممية تؤكد أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية

في المقابل، أعرب المشاركون عن مخاوفهم بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين وكذلك الخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تبرز بسبب هذه القوانين المقترحة.

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