ناجى الشهابى: مشاركة الوزراء فى المجلس الوطنى للتعليم لإتاحة فرص للتدريب والتأهيل

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنه يجب أن يكون هناك مجلس تنفيذي لمتابعة كل القرارات التى تصدر عن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وكيفية تنفيذها، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك أيضًا رؤية مختلفة للتعليم في مصر.

وأشار خلال مشاركته في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول "تمثيل الوزراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب"، إلى ضرورة مشاركة وتمثيل الخبراء وأساتذة كليات التربية، والعمل على وضع رؤية متكاملة وحلول جذرية لمشكلات التعليم.

وأضاف أن إلغاء أي قرارات وقوانين لا يحقق الهدف من تطوير التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، وهذا هو هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الشهابي، أن جميع الوزارات مشاركة في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مثل الدفاع والداخلية وغيرها، لإتاحة فرص كبيرة للتدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية في التعليم هي ضعف التمويل في الميزانية، ولا بد من زيادتها، والدستور حدد نسبة الإنفاق على التعليم 4%.

وتابع: "المناهج لا بد أن تكون محلية، وتعمل المدرسة على تكوين شخصية الطالب المصري، وكل الذين سافروا إلى الخارج كانوا وما زالوا متفوقين وهم تلقوا تعليمهم فى مصر".

أدار الحوار خلال المناظرة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى المناظرة؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس.