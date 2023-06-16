اقرأ في "الدستور" غدا.. مصر مركز لوجستى وتجارى عالمي.. كيف ولماذا؟

بخطى مدروسة وخطوات متلاحقة، تمضى مصر نحو التحول إلى مركز لوجستى وتجارى عالمى، عبر مشروعات قومية عملاقة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتشمل إنشاء عدد من الموانئ الحديثة، وتطوير القائمة، وربط البحرين الأبيض والأحمر بمجموعة من المحاور والممرات اللوجستية، فضلًا عن تشييد مناطق صناعة كبرى، وتحديث منظومات الإدارة والجمارك.

يأتى ذلك فى إطار رؤية الرئيس للاستفادة من موقع مصر الجغرافى الفريد على البحرين، ووجود أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، وفى جعل البلاد محركًا للتجارة العالمية.

ومن هنا تتحرك جهات الدولة المختصة بكل قوة لتشييد الموانئ الجديدة ورفع كفاءة التشغيل بالموانئ الحالية، والظهير الممتد لها، وتدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصرية للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، لتصبح مصر مركز توزيع رئيسيًا لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإفريقيا.

«الدستور» تسلط الضوء على جانب كبير من مشروعات تطوير الموانئ، استنادًا إلى دراسات المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.