الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خدمات طبية وعلاجية.. استمرار قطار القوافل الطبية التابع لـ"حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

يستمر قطار القوافل الطبية التابع للمبادرة الإنسانية «حياة كريمة» في محافظة كفر الشيخ في تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التي تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وتحويل المرضى لاستكمال العلاج بأقرب مستشفى، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد منهم.

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شملت القوافل في المحافظة العديد من التخصصات الطبية المهمة منها الباطنة، والمسالك البولية، والأطفال، والجلدية، والعظام، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، كما شملت القافلة التحاليل الطبية، والأشعة.

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وقال «محمود» لـ«الدستور» إن الخدمات الصحية أفضل بكثير من المركز الخاصة إلى جانب الكشف والعلاج بالمجان ومساعدة الفقراء والمساكين والابتعاد عن الكشوفات المكلفة والعلاج، وبعض الأهالي في القرى يوفرون ثمن الكشف من أجل أبنائهم ولكن تلك المبادرة الإنسانية استفاد منها عدد كبير من الأهالي ووفرت علينا مسافات كبيرة دون أن نحتاج إلى شئ مقدماً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع القائمين على تلك المبادرة.

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وأضافت «مني» أحد أبناء محافظة كفر الشيخ: «حياة كريمة ساعدتنا في الكثير من الخدمات وليس فقط المنظومة الصحية، تلك المبادرة وفرت لأكثر من 1500 أسرة رعاية طبية كاملة وكشف وعلاج مجاناً دون أي تكلفة علي صحة المواطن المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء علينا.. قائلة: «شكراً يا ريس يا أبو المصريين».

شهدت القوافل الطبية إقبالاً كبيرًا من أهالي محافظة كفر الشيخ، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل والأشعة والحالات التي تحتاج إلي جراحة يتم نقلها إلي المستشفيات الحكومية لتخضع إلى الكشف والعلاج بالمجان دون أي تكلفة حتى الاطمئنان على صحتهم.

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