الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على غريق في إحدى الترع بالإسماعيلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

عثر عدد من أهالى قرية عزبتى العمدة والخفيج التابعة لمركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية على شاب غريق بإحدى الترع .

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة قد تلقي إخطارا يفيد بالعثور على جثمان لشاب غريق بإحدى الترع الواقعة بين عزبتى العمدة والخفيج التابعة لمركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى .

وتبين أن الشاب الذى عثر على جثمانه غريقا يدعي أحمد حسن ابراهيم سلامة، يبلغ من العمر 17 عاما، من قرية الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

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