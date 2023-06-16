ولى العهد السعودى و"ماكرون" يتبادلان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأضافت أن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات الاستراتيجية وسبل تطويرها، مشيرة إلى أنهما يعقدان اجتماعًا ثنائيًا موسعًا في قصر الإليزيه.

والتقى بن سلمان في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، بالرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وفور وصول سمو ولي العهد، قصر الإليزيه، كان في استقباله الرئيس الفرنسي الذي رحب بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في فرنسا، متمنيًا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سمو ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.

وعقد بن سلمان وماكرون اجتماعًا ثنائيًا موسعًا بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.

حضر الاجتماع كل من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

فيما حضره من الجانب الفرنسي، وزيرة أوروبا والشئون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاترين كولونا، وسفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وأمين عام الرئاسة ألكسي كولير، ورئيس الأركان الخاصة اللواء قوات جوية فابيان مندون، والمستشار الدبلوماسي للشيربا G20 -G7 لرئيس الجمهورية إيمانويل بون، ومستشار شمال إفريقيا والشرق الأوسط برئاسة الجمهورية باتريك دوريل، ومستشارة التصدير والسياسة التجارية فيكتوار فاندفيل.