الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" تعلن موضوعات خطب شهر يوليو 2023

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة من 7 يوليو حتى نهاية يوليو 2023.

وجاءت الموضوعات كالآتي:

الجمعة الأولى 7 يوليو 2023م: عناية الإسلام بالنشء.

الجمعة الثانية 14 يوليو 2023م: فضائل الاستغفار.

الجمعة الثالثة 21 يوليو 2023م: الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة.

الجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م: أسس بناء الدولة بين العهد النبوي والتطورات العصرية.

وكانت وزارة الأوقاف، حددت موضوع خطبة الجمعة المقبل 23 يونيو 2023 تحت عنوان "فضل يوم عرفة وسُنة الأضحية"، بالتزامن مع دخول موسم الحج لعام 1444هـ، مطالبة جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة، نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

الأوقاف وزير الأوقاف موضوعات خطب شهر يوليو 2023 عناية الإسلام بالنشء فضائل الاستغفار الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة أسس بناء الدولة بين العهد النبوي والتطورات العصرية

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