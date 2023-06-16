اتحاد الصناعات المصرية: الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها آثار إيجابية على الصناعة المصرية

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة تعمل على تعزيز الصناعة المحلية وتقليل وارداتنا وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.

وأكد الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القطاع الصناعي يحتاج إلى تعزيز خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تلعب دورًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث توفر خططًا ومبادرات لتسهيل إجراءات الرخص الصناعية وتعزيز الصناعة بشكل استراتيجي.

وأكد أن خطة الدولة تصب في خفض فاتورة الاستيرادية وتعميق الصناعة وتعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في نتائج إيجابية لمصر على الجانب المحلي، حيث عملت على زيادة نسبة المكون المحلي في كثير من الصناعات المصرية.