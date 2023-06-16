غدًا.. بدء العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة الكسارة بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم بدء العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة الكسارة بأبو الريش قبلى، غدًا السبت، والتى تم تخصيص مساحة 49 ألفا و989 م2 لها وفقاً للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2022.

وأوضح أن هذا المشروع الحيوى يأتى ضمن سلسلة من المشروعات التى تم وجار تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية بقرى أبو الريش، سواء فيما يتعلق بمياه الشرب أو غيرها من المطالب والاحتياجات الجماهيرية الأخرى، وهو ما سيسهم بدوره فى توفير حياة كريمة للمقيمين بهذه المناطق، وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لها.

وفى نفس السياق كلف اللواء أشرف عطية، العميد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بالمعاينة الميدانية على الطبيعة لموقع محطة المعالجة فى حضور المهندس محمد بغدادى مدير مشروعات السكك الحديدية بأسوان، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة ونائب رئيس المدينة.

وأوضح العميد ياسر عبد الشافى أنه تم توجيه هيئة السكك الحديدية بإزالة التشوينات الموجودة فى موقع المحطة لعدم إعاقة بدء الأعمال، فضلاً عن التنسيق بين الهيئة القومية والسكك الحديدية لإنهاء إحداثيات الموقع ، وكذلك مسار خط السيب والعديات لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبو الريش على الوجه الأكمل.