رصف وتطوير 11 شارعًا خلف السجل المدنى وكايرو مول بحى الطالبية

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسبة تنفيذ أعمال التطوير والرصف وطلاء البلدورات ودعم الشوارع بأرصفة للمشاة وشبكة إنارة وصرف للأمطار في إطار خطة رصف الشوارع الواقعة بين شارعي الهرم ومحور أنور السادات ومسار التحويلات المرورية بذلك القطاع الحيوي بالتزامن مع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير ١١ شارعًا ومتفرعات لهم بالمنطقة خلف السجل المدني وحسن محمد نطاق حي الطالبية، مشيرًا إلى أن الشوارع شملت البصرة ورمزي فرج وأيوب وشارع السجل المدني وامتداد الخليفة وشارع مركز شباب السلام والشيخ وامتداده، بالإضافة إلى ٥ شوارع صغيرة ببلاط الانترلوك بالمنطقة خلف كايرو مول، بالإضافة إلى تطوير ٢ ميدان بشارع الهرم نطاق حي الطالبية.

وخلال جولته حرص المحافظ على لقاء المواطنين القاطنين بتلك الشوارع للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم وشكواهم، والذين عبروا عن سعادتهم بالشكل الحضاري للشوارع بعد تنفيذ أعمال التطوير.

واستجاب محافظ الجيزة لمطالب المواطنين وكلف رئيس حي الطالبية بتطوير شارعين استجابة لهم، وهما إبراهيم حافظ والطريق المتفرع منه، في إطار خطة تطوير شاملة في العديد من قطاعات المحافظة لتحسين حركة المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية، بالإضافة إلى هيئة النظافة.