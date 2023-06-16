تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على طاولة مباحثات "باتيلي" والسفير الكويتي بليبيا

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الجمعة، مع سفير الكويت زياد المشعان، مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية، خاصة ملف الانتخابات.

وثال “باتيلي” في تغريدة له عبر "تويتر": "استقبلتٌ اليوم في مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس سفير دولة الكويت لدى ليبيا، السيد زياد المشعان، وأجرينا نقاشًا مثمرًا حول آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة الرامية لتمكين اجراء الانتخابات فيها."

وتأتي المناقشات غداة انتهاء المهلة التي اقترحها “باتيلي” في مارس الماضي، لمجلسي النواب والدولة الليبيين، للانتهاء من وضع القوانين الانتخابية وخارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية هذا العام، أو اللجوء إلى ما سماه بـ"الإجراء البديل"، وتأكيده أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.

وينص الإجراء البديل وفق تصريح المبعوث الأممي آنذاك، على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

وأعلنت لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، الأسبوع الماضي، عن توصلها لاتفاق في مدينة بوزنيقة المغربية بشأن قوانين الانتخابات، إلا أنه لم يحظ بقبول كامل من المجلسين، إضافة إلى ملاحظات عدة من قبل المفوضية العليا للانتخابات، وما يزال إلى الآن دون إقرار رسمي، وفق التقارير المحلية.

إحاطة بمجلس الأمن

ويقدم المبعوث الأممي إحاطة في جلسة مفتوحة أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين المقبل.

ويتوقع أن يطرح المبعوث الاممي في إحاطته آخر التطورات السياسية في ليبيا، ونتائج عمل اللجنة المشتركة "6+6"، حسب مانشره موقع "سكيوريتي كونسيل ريبورت. التابع للأمم المتحدة.