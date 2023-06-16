الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المجلس القومى يطلق حملة للتوعية بقضية العنف ضد المرأة

القومي للمرأة
القومي للمرأة

أطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية للتوعية بقضية العنف ضد المرأة، تبث عبر المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعًا ووصولًا للمستمعين، بأداء صوتي لفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق والإعلامية نشوى الحوفي، بالإضافة إلى فيديوهات يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي.

وتستعرض الحملة أنواع وأشكال العنف ضد المرأة عبر رسائل صوتية قصيرة ومبسطة للتوعية بالقضية، حيث تتضمن رسائل حول: (العنف الجسدي والجنسي والمؤسسي والاقتصادي واللفظي والجرائم الإلكترونية والعنف الأسري)، كما تتضمن الحملة التنويه بخدمات الدعم النفسي والقانوني التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة عبر الخط المختصر 15115.

وكان نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع الدوري الأول للعام ٢٠٢٣، مع أعضاء شبكة المحامين المتطوعين بمكتب شكاوي المرأة، بحضور الأستاذة أمل عبدالمنعم مديرة المكتب، وبمشاركة ما يقرب من ٢٠٠ محام من جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال يومي ١٢ و١٣ يونيو 2023.
  حيث أكدت الأستاذة أمل عبدالمنعم أن الاجتماعات الدورية مع المحامين المتطوعين تستهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بغرض الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسيدات، وقدمت جلسة حول البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). 

كما تضمن الاجتماع جلستين مهاريتين، حيث قدمت الدكتورة ريهام كامل الأستاذة المساعدة فى الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة جلسة حول مهارات التواصل الفعال، وقدمت الدكتورة نهى أحمد صبري الأستاذة ورئيسة قسم الطب النفسي كلية الطب جامعة القاهرة حول مهارات ادارة الحالة والتعامل مع الشاكيات.

2023 أشكال العنف ضد المرأة الإعلامية الأمم المتحدة للسكان الأمم المتحدة للمرأة الجرائم الالكترونية الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق كلية الطب جامعة القاهرة

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