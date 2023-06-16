الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعثة مصر الطبية تقدم خدماتها لـ820 حاجًا بالمدينة المنورة ومكة المكرمة

صورة الحدث
صورة الحدث

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ820 حاجا، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الخميس، بينهم 489 حاجا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و331 حالة في فنادق مكة المنورة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 16 حالة، خرجوا جميعا بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة، عدا حالة واحدة مازالت محتجزة في مستشفى المدينة المنورة، مؤكدًا المرور اليومي على الحالات المحتجزة في المستشفيات، ومتابعة الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد التعافي.

عدد الحالات المصابة بأمراض معدية بلغ 11 حالة

من جانبه، كشف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ورئيس بعثة الحج الطبية، أن عدد الحالات المصابة بأمراض معدية بلغ 11 حالة، بالإضافة إلى 11 حالة إصابة بأمراض تنفسية، بينها حالتان تم تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

275 ندوة توعوية فى الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين

وأضاف حساني أن فرق البعثة قدمت 275 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 8727 حاجا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء، وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة، وخلال تأدية المناسك.

البعثة الطبية المصرية للحج أعلنت وزارة الصحة والسكان البعثة البعثة الطبية المصرية الأمراض المعدية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار

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