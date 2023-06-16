الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على جمعة يكشف تفاصيل محاولة اغتياله خلال حكم الإخوان فى "الشاهد" الليلة

علي جمعة
علي جمعة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، في حلقة اليوم من برنامج "الشاهد" المذاع علي قناة «إكسترا نيوز» لاستكمال شهادته عن ثورة 30 يونيو.

وخلال الحلقة يسرد الدكتور علي جمعة، تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها، من جانب حركة حسم، بعد تكليفات من يوسف القرضاوي، قائلا: "الإخوان أرادوا تقديم رأسي هدية للقرضاوي".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

على جمعة محمد الباز الشاهد برنامج الشاهد اكسترا نيوز

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