انخفاض التضخم وزيادة الناتج المحلى.. تفاصيل كلمة بوتين فى منتدى بطرسبرج الاقتصادى

ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل قليل، كلمته في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، الذي يحضره الرئيس الجزائري ورئيس الإمارات.

وتناولت كلمة بوتين الوضع الدولي سياسيا واقتصاديا، قائلا "إن الربع الثاني من العام الماضي كان الأصعب بالنسبة لروسيا، حينها تطورت الأمور بسرعة، واليوم يمكنني القول بكل تأكيد إن استراتيجية روسيا نجحت".

وأوضح الرئيس الروسي، خلال كلمته، أن الناتج المحلي في روسيا زاد بنسبة 3.3% في أبريل الماضي، لافتا إلي أن مؤشرات الصناعات التحويلية بلغ 2.9% على الرغم من تعرض هذا القطاع للضربة الأكبر من الحصار.

وأكد "بوتين" أن التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلي أن نسبة التضخم في بلاده وصلت عند 2.2% في سابقة تاريخية.

وشدد الرئيس الروسي علي أن المنظومة المالية في روسيا بشكل عام مستقرة.

والتقي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ال نهيان، اليوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى بطرسبرج، وفقًا لما أعلنه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة.

- انطلاق منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي

وانطلقت الأربعاء في روسيا فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وسط توقعات بأن يستقطب الحدث الآلاف، بمن فيهم مسئولون وقادة شركات من مختلف دول العالم.

وأكدت مؤسسة "روس كونجرس" نقلًا عن السكرتير التنفيذي للمنتدى أنطون كوبياكوف، أن أكثر من 17 ألف شخص من 130 دولة وإقليم أكدوا مشاركتهم في المنتدى.

ويعد منتدى بطرسبرج أداة اتصال بين المجتمع والسلطات، تحدد وتيرة وعمق التحولات التي تحدث في الدولة، مع مراعاة أهداف التنمية الوطنية في سياق التغيرات الجيوسياسية العالمية، وفقًا لتصريحات كوبياكوف.

وعقد منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي العام الجاري في الفترة من 14 حتى 17 يونيو، بمشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف.