الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنجازات غير مسبوقة بالوادى الجديد أبرزها الصحة والغاز

مستشفي جديدة بالوادي
مستشفي جديدة بالوادي الجديد

حققت محافظة الوادي الجديد إنجازًا حقيقيًا من التنمية والاستثمارات بكل مراكز المحافظة الخمس وبكل القطاعات والجهات الحكومية التي تخدم المواطنين من محطات غاز ومشروعات صرف صحي ومحطات تنقية مياه الشرب وبناء المدارس والوحدات الصحية والنوادي والملاعب الرياضية.

حيث اهتمت القيادة السياسية متمثلة في اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة بإنشاء أكبر مستشفى عام جديد بمركز الداخلة، على مساحة 20 ألف متر ومساحة المبنى الطبي بها 7 آلاف متر، بقوة 118 سريرًا، بتكلفة 513 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، مزودة بمهبط طائرة هيلوكوبتر، لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة.

وجرى تنفيذ حوالى 90% من حجم الإنشاءات، والذى يقام بأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

ويتمتع المستشفي الجديد بجميع الأقسام الطبية، ومن المقرر فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى، وهو القسم الثاني من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في الموعد المحدد.


وفي مركز الخارجة انتهت الوحدة المحلية من إدخال وتشغيل مشروع الغاز الطبيعي الذي كان يحلم به سكان الوادي الجديد بعد سنوات من الانتظار والحرمان ليستفيد 14 ألف مواطن من هذا المشروع الكبير والإنجازات غير المسبوقة

وكان من ضمن أهم تلك الإنجازات مشروع الحلم لأهالي المحافظة، والذي يتمثل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة الغاز الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد، والتى يتم إدخالها لأول مرة في المحافظة بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 137 مليون جنيه كأحد أكبر إنجازات الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وقع مع الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع بروتوكول تعاون في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمحافظة الوادي الجديد بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في التنفيذ.

محافظة الوادي الجديد انجازا حقيقيا من التنمية والإشتثمارات محطات غاز القيادة السياسية تطوير المنظومة الصحية مشروع الغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

الجيش السودانى: نخوض "معركة أمة".. وسندمرهم فى كل مكان حتى المنازل

وزير المالية: تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادى

كشف لغز مقتل شاب بالخرطوش وإلقاء جثته فى بالوعة بالأقصر

إزالة 220 تعديًا على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى كفرالشيخ

نفوق 2000 دجاجة فى انهيار مزرعة دواجن بالمنوفية

وفاة طفل سقط من شقة بعقار فى بولاق الدكرور بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق