إنجازات غير مسبوقة بالوادى الجديد أبرزها الصحة والغاز

حققت محافظة الوادي الجديد إنجازًا حقيقيًا من التنمية والاستثمارات بكل مراكز المحافظة الخمس وبكل القطاعات والجهات الحكومية التي تخدم المواطنين من محطات غاز ومشروعات صرف صحي ومحطات تنقية مياه الشرب وبناء المدارس والوحدات الصحية والنوادي والملاعب الرياضية.

حيث اهتمت القيادة السياسية متمثلة في اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة بإنشاء أكبر مستشفى عام جديد بمركز الداخلة، على مساحة 20 ألف متر ومساحة المبنى الطبي بها 7 آلاف متر، بقوة 118 سريرًا، بتكلفة 513 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، مزودة بمهبط طائرة هيلوكوبتر، لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة.

وجرى تنفيذ حوالى 90% من حجم الإنشاءات، والذى يقام بأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

ويتمتع المستشفي الجديد بجميع الأقسام الطبية، ومن المقرر فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى، وهو القسم الثاني من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في الموعد المحدد.



وفي مركز الخارجة انتهت الوحدة المحلية من إدخال وتشغيل مشروع الغاز الطبيعي الذي كان يحلم به سكان الوادي الجديد بعد سنوات من الانتظار والحرمان ليستفيد 14 ألف مواطن من هذا المشروع الكبير والإنجازات غير المسبوقة

وكان من ضمن أهم تلك الإنجازات مشروع الحلم لأهالي المحافظة، والذي يتمثل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة الغاز الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد، والتى يتم إدخالها لأول مرة في المحافظة بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 137 مليون جنيه كأحد أكبر إنجازات الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وقع مع الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع بروتوكول تعاون في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمحافظة الوادي الجديد بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في التنفيذ.