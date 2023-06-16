الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا، السبت، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، حارًا على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على مختلف الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنها 36 23

دمنهور 34 23

وادى النطرون 36 22

كفرالشيخ 35 23

المنصورة 35 23

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 23

طنطا 36 23

دمياط 34 24 

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 25

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 37 22

نخل 38 17

كاترين 34 14

الطور 37 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 27 21

مطروح 28 20

السلوم 29 23

سيوة 33 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28

سفاجا 39 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 26

حلايب 35 28

أبورماد 36 27 

رأس حدربة 35 26

الفيوم 37 27

بني سويف 39 27

المنيا 41 28

أسيوط 42 27

سوهاج 43 29

قنا 43 30

الأقصر 44 31

أسوان 44 31

الوادى الجديد 45 26

أبوسمبل 43 30

إرتفاع الموج الأنحاء نهارا معتدل ليل الأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية الرياح السطحية الشبورة المائية في الصباح الباكر العاصمة الإدارية القاهرة الكبرى والوجه البحرى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية

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