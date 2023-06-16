السيطرة على حريق فى محطة تموين للسيارات بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محطة تموين للسيارات فى شارع السويس، داخل مدينة القنطرة غرب بجوار الإسعاف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحلات والمساكن المجاورة للمحطة دون خسائر بشرية.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا باشتعال النيران فى مؤخرة السيارة المحملة بالبنزين داخل المحطة أثناء تفريغها الحمولة وكذلك خزان المحطة، وأضافوا أن أحد العاملين بالمحطة أصيب بحروق فى ذراعيه وتم نقله للمستشفى.