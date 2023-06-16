الثانوية العامة تؤثر على إيرادات أفلام السينما.. و"شوجر دادي" يتصدر

تراجعت إيرادات شباك التذاكر بشكل كبير، أمس الخميس، مع تراجع الإقبال الجماهيري بشكل كبير تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة.

واستطاعت كل الأعمال المطروحة في دور العرض تحقيق إيرادات بقيمة 491,175 فقط، وهو أعلى قليلا من إيراد يوم الأربعاء الذي كان 383,616 جنيهًا، وخلال التقرير التالي نرصد حصيلة كل فيلم في شباك التذاكر المصري.

جاء فيلم «شوجر دادي» في المرتبة الأولى للأسبوع الرابع على التوالي، واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات بقيمة 219,182جنيه وهو من بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتامر هجرس.

وفي المركز الثاني جاء الفنان أحمد داود بفيلمه الجديد «يوم 13»، حيث استطاع الفيلم تحقيق إيرادات وصلت إلى 147,104جنيه، والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وحل فيلم «بعد الشر» بطولة الفنان علي ربيع في المرتبة الثالثة بإيرادات، أمس، وصلت إلى 52,784جنيه والفيلم يشارك في بطولته رنا رئيس وميرنا نور الدين وأوس أوس وعدد من نجوم الكوميديا.

وبإيرادات بلغت 32,707 جنيه تواجد فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان ويشاركه البطولة كل من الفنانة مي عمر والفنان محمود حميدة والفنان أحمد داش وعدد كبير من النجوم.

وجمع فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إيرادات، أمس، وصلت إلى 33,209 جنيه؛ ليتواجد في المركز الخامس وهو من بطولة نسرين أمين ومصطفى غريب وعدد كبير من النجوم وكان الفيلم أطلق في دور العرض قبل أسبوعين.

وتراجعت إيرادات فيلم «19 ب» بشكل ملحوظ، حيث وصلت إيراداته، أمس، إلى 1,697 جنيه وهو من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح، بينما حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة الفنان شيكو، أمس، إيرادات بقيمة 3,998 جنيه.