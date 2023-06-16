الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الثانوية العامة تؤثر على إيرادات أفلام السينما.. و"شوجر دادي" يتصدر

شوجر
شوجر

تراجعت إيرادات شباك التذاكر بشكل كبير، أمس الخميس، مع تراجع الإقبال الجماهيري بشكل كبير تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة. 

واستطاعت كل الأعمال المطروحة في دور العرض تحقيق إيرادات بقيمة 491,175 فقط، وهو أعلى قليلا من إيراد يوم الأربعاء الذي كان 383,616 جنيهًا، وخلال التقرير التالي نرصد حصيلة كل فيلم في شباك التذاكر المصري.

جاء فيلم «شوجر دادي» في المرتبة الأولى للأسبوع الرابع على التوالي، واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات بقيمة 219,182جنيه وهو من بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتامر هجرس.

وفي المركز الثاني جاء الفنان أحمد داود بفيلمه الجديد «يوم 13»، حيث استطاع الفيلم تحقيق إيرادات وصلت إلى 147,104جنيه، والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وحل فيلم «بعد الشر» بطولة الفنان علي ربيع في المرتبة الثالثة بإيرادات، أمس، وصلت إلى 52,784جنيه والفيلم يشارك في بطولته رنا رئيس وميرنا نور الدين وأوس أوس وعدد من نجوم الكوميديا.

وبإيرادات بلغت 32,707 جنيه تواجد فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان ويشاركه البطولة كل من الفنانة مي عمر والفنان محمود حميدة والفنان أحمد داش وعدد كبير من النجوم.

وجمع فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إيرادات، أمس، وصلت إلى 33,209 جنيه؛ ليتواجد في المركز الخامس وهو من بطولة نسرين أمين ومصطفى غريب وعدد كبير من النجوم وكان الفيلم أطلق في دور العرض قبل أسبوعين.

وتراجعت إيرادات فيلم «19 ب» بشكل ملحوظ، حيث وصلت إيراداته، أمس، إلى 1,697 جنيه وهو من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح، بينما حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة الفنان شيكو، أمس، إيرادات بقيمة 3,998 جنيه.

الإقبال الجماهيري الفنان محمد رمضان الفنان علي ربيع الفنان محمد الفنان أحمد داود الفنان محمود حميدة

الأكثر قراءة

على جمعة: لا يجوز الترحم على المعزول مرسى وجماعته لأنه مبتدع

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم مدارس الأزهر 2023 الرابط والشروط

وزير المالية: مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلى

جنوب إفريقيا: زيارة الوفد لأوكرانيا تجرى بشكل جيد رغم المشاكل بمطار بولندا

الكشف على 1000 مواطن فى قافلة الأزهر الطبية بالبحر الأحمر

حبس متهمين ضُبطا بـ33 كيلو حشيش وهيدرو فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق