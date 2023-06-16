حبس 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار فى الخليفة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس سيدة و3 أشخاص آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة الخليفة بالقاهرة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وباتخاذ الإجراءات، تم استهداف العقار وأمكن ضبط إحدى السيدات "مالكة العقار" و3 آخرين، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق بالعقار المُشار إليه، وعُثِرَ بداخلها على حفرة قطرها متر بعمق 5 أمتار - قطعة من الحجر يشتبه في أثريته - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.