عضو مجلس الأمناء: إعلان الرئيس السيسي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد جديته

ثمّن الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه، مؤكدًا أن هذا الإعلان انعكس إيجابًا على مناخ الحوار خلال الجلسات وشكّل انتصارًا جديدًا له.

وقال عبدالقوي - في تصريحٍ صحفي - إن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني يؤكد جدية الحوار وشرعيته، كما أن هذه الاستجابة تشكل ضمانة لإنجاح الحوار على كل المستويات.

وأضاف أن لجنة الصحة المنبثقة عن المحور المجتمعي استعرضت، خلالها جلساتها في الأسبوع الثالث من الحوار، ملف التأمين الصحي الشامل بشكل واضح ومفصل، بمشاركة ممثلي الأحزاب وأعضاء الشيوخ والنواب من لجان الصحة.

وأوضح أن جميع المشاركين توافقوا على ضرورة تسريع إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالصحة، وإصدار قانون المسؤولية الطبية، وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعات الخاص والأهلي والحكومي لدعم المنظومة الصحية.

وأكد ضرورة العمل على الخروج بتوصيات من الجلسات في شكل مشروعات قوانين وتعديلات وسياسات؛ لتقوية ملف الرعاية الصحية على مستوى الدولة.