أبرز المعلومات عن مبادرة الكشف المبكر على سرطان عنق الرحم

اعلنت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وعلاجه.

وفي التقرير التالي يقدم “الدستور” كل ما يمكن معرفته عن سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية منه حسب موقع CDC البريطاني.

ما هو سرطان عنق الرحم؟

سرطان عنق الرحم هو سرطان يبدأ في خلايا عنق الرحم، اي في الطرف السفلي الضيق للرحم الذي يربطه بالمهبل.

ويتطور سرطان عنق الرحم عادةً ببطء بمرور الوقت، وقبل ظهوره تمر خلايا عنق الرحم بتغييرات تُعرف باسم خلل التنسج ، حيث تبدأ الخلايا غير الطبيعية في الظهور في أنسجة عنق الرحم.

بمرور الوقت إذا لم يتم تدميرها أو إزالتها ، فقد تصبح الخلايا غير الطبيعية خلايا سرطانية وتبدأ في النمو والانتشار بشكل أعمق في عنق الرحم والمناطق المحيطة به.

تتم تسمية سرطانات عنق الرحم على اسم نوع الخلية التي بدأ فيها السرطان. النوعان الرئيسيان هما:

سرطان الخلايا الحرشفية :

معظم سرطانات عنق الرحم حتى 90٪ هي سرطانات الخلايا الحرشفية و تتطور من الخلايا الموجودة في عنق الرحم.

الورم الغدي :

الأورام الغدية العنقية تتطور في الخلايا الغدية في باطن عنق الرحم.



الأعراض الرئيسية لسرطان عنق الرحم:

نزيف مهبلي غير معتاد:

بما في ذلك النزيف أثناء الجماع أو بعده ، أو بين فترات الدورة الشهرية أو بعد انقطاع الطمث ، أو حدوث فترات أكثر غزارة من المعتاد.

تغييرات في إفرازاتك المهبلية.

ألم أثناء ممارسة الجنس.

ألم في أسفل ظهرك.

الم بين عظام الفخذ والحوض.

أو في أسفل البطن.

اسباب سرطان عنق الرحم:

تنجم جميع سرطانات عنق الرحم تقريبًا عن عدوى بأنواع معينة عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) .

يمكنك الحصول على فيروس الورم الحليمي البشري من:

أي ملامسة للجلد في المنطقة التناسلية.

الاكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم:

يمكن لأي امراة أن تصاب بسرطان عنق الرحم خاصة إذا:

كان عمرك أقل من 45 عامًا فهو أكثر شيوعًا لدى الشباب.

لديك جهاز مناعي ضعيف خاصة لو كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز.

أنجبت عدة أطفال أو أنجبت اطفال في سن مبكرة أقل من 17 عام.

تناولت والدتك الدواء الهرموني ثنائي إيثيل ستيلبيسترول (DES) أثناء الحمل معك.

كيف تقلل من فرصتك في الإصابة بسرطان عنق الرحم:

لا يمكنك دائمًا منع سرطان عنق الرحم. ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم.

يعد فحص عنق الرحم والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري أفضل الطرق لحماية نفسك من سرطان عنق الرحم.

تتم دعوة جميع النساء والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عامًا لفحص عنق الرحم بانتظام . يساعد في العثور على أي تغييرات في خلايا عنق الرحم وعلاجها قبل أن تتحول إلى سرطان.

يتم تقديم لقاح فيروس الورم الحليمي البشري لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 عامًا، فهو يساعد في الحماية من جميع أنواع السرطان التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري ، وكذلك الثآليل التناسلية.

يمكنك أيضًا تقليل فرصتك في الإصابة بسرطان عنق الرحم عن طريق:

استخدام الواقي الذكري أثناء العلاقة الحميمية:

مما يقلل من فرصتك في الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري - لكنها لا تغطي كل الجلد حول أعضائك التناسلية ، لذا فأنتي لست محمية بشكل كامل.

الإقلاع عن التدخين:

لأن التدخين يضعف جهاز المناعة ، كما يمكن أن تسبب المواد الكيميائية الموجودة في السجائر سرطان عنق الرحم.

تناول نظام غذائي متوازن:

للمساعدة في دعم جهاز المناعة.