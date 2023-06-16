حركة الملاحة البحرية.. تداول 10 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000طن بضائع عامة ومتنوعة، 585 شاحنة و 466 سيارة.
و شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 396 شاحنة و 410 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع ، 189 شاحنة و 56 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين أمل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، وغادرت العبارتان امل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و 240 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا، أيلة وبريدج .
كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة KALINA، وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1850 راكب بموانيها .