بالأسماء.. "مستقبل وطن" يعيد تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب

أصدر حزب «مستقبل وطن» برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وباعتماد المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، قرارا بإعادة تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب برئاسة أحمد حسام عوض.

وجاء قرار إعادة تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب، بعد الاطلاع على قانون رقم 40 لسنة 1977والخاصة بالأحزاب السياسية وتعديلاته.

ونص القرار في مادته الأولى باعتماد أحمد حسام عوض أمينا.

وتم تعيين كل من: إبراهيم محمد مجدى حسين أمينا مساعدا، بالإضافة إلى كل من النائبة ماهيتاب محمد عبدالهادي، وعماد عزوز ضيف الله، وأحمد علاء الدين أبوالعلا عمارة، وأحمد مجدي عبدالوهاب عبداللطيف في منصب الأمين المساعد.

وضم أعضاء هيئة المكتب كلا من إيهاب أمين عيسوي، وبسنت مصطفى جوهر، وياسر محمد جمال الدين قمر، وعصام محمود حسن، ومحمد محمود سيد محمد، وهيثم السعيد حسن درويش، والدكتورة أمينة فخري عبدالحافظ دراز، وأحمد محمد إسماعيل صبرة، إسلام حمدي السيد أحمد، محمد وائل السرنجاوي، وكريمان كامل شفيق كامل، ومحمد سراج الدين ربيع يوسف، ونبيه صفوت نبيه شراقي، وياسر أبوعسكر عبدالمولى، وشريف جلال محمد أحمد سالم، وأحمد خالد رمضان حافظ، وأحمد رضا عبدالمنعم، ومحمود رزق محمد رزق.