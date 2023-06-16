الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد بدوى: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى رد قوى على المغرضين

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

ثمن خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب (2023)، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه.

وأكد "بدوي"  فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حديث الرئيس بمثابة رسالة طمأنة لكل القوي السياسية وللمشاركين فى الحوار للمضي قدما فيه، دون الالتفات للشائعات المغرضة التي يروجها البعض حول جدية الدولة فى دعوتها للحوار والاهتمام به.

وطالب عضو مجلس النواب، المشاركين فى الحوار وضع هموم المواطن ومصلحة الوطن أمام أعينهم؛ للوصول بالتوافق إلي مخرجات قابلة للتنفيذ سواء تنفيذيا أو تشريعيا، خاصة مع الدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار ومخرجاته.

وتابع: أن الحوار الوطني جاءت الدعوة له منذ حفل افطار الأسرة المصرية فى إبريل ٢٠٢٢، فى ظل ظروف عالمية وإقليمية أثرت على كل دول العالم، مضيفا: "نعول على الحوار الخروج بحلول واقعية تنهي كثير من الأزمات الراهنة".

كان أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أمس أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن بالغ سعادته وخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما أعلنه في الموتمر الوطني للشباب (2023)، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه.

وأضاف المنسق العام، أن مجلس الأمناء يعتبر ما أعلنه السيد الرئيس متسقا للغاية ومتوقعا تماما من سيادته، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.

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