مواقف إنسانية للسيسي.. السيسي يرفع الحواجز في «حديث البحيرة»

ومن ضمن اللقاءات الأخيرة التي هزت الشارع المصري، تجول الرئيس السيسي في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، حيث رحب به أبناء القرية بالهتافات والعبارات الجميلة "بنحبك يا سيسي.. كمل يا سيسي واحنا معاك"، وتفقد عدة مشروعات وأجرى حديثًا مع الأهالي في القرية، كما رحب بالشباب المتطوعين في مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ولم تتوقف لقاءات الرئيس السيسي في الشوارع المصرية لدعم ومساندة الشعب المصري وتحقيق كل المتطلبات التي يريدها المواطن، والاستماع لهم لمعرفة المشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن. ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز اللقاءات التي دارت بين الرئيس السيسي والمواطنين في شوارع المحروسة خلال توليه الحكم.

لقاء الرئيس السيسي ببائع الفاكهة بمدينة نصر ويتكفل بعلاجه

أثناء مرور الرئيس السيسي بأحد شوارع مدينه نصر، لتصادف بوجود عدد من المواطنين يعملون على عربات لبيع الخضار والفاكهة، فاستفسر عن حالاتهم، ووجه بتوفير كل احتياجاتهم.

دار حوار بين الرئيس السيسي والمواطنين، ومن ضمن المواطنين التي ناقشهم الرئيس عن أحوالهم وهم محمد حسن محمد مسعود (41 عامًا) والمواطن عواد وهبة محمد السيد (59 عامًا)، والمواطن أحمد يس حامد مجاور (35 عامًا)، واستفسر عن أحوالهم المعيشية.

وأوضح المواطن محمد حسن بأنه يعانى من مشاكل صحية بأعصاب الساقين وليس له مصدر دخل وليس له سكن ويقيم بحدائق القبه مع أقاربه.

وعلى الفور وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن محمد حسن وتحمل كل نفقات العلاج.

لقاء الرئيس السيسي بعامل الدليفري ويسانده في أزمته

التقى الرئيس السيسي أثناء جولته بشوارع مصر لتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، ليلتقي بعامل الدليفري الذي يعمل بصيدلية ولديه ثلاثة أطفال وهم تمارا وعدي ومحمود، ويعيش في شقة بالإيجار في منطقة الخصوص، قيمتها 600 جنيه، ويبحث عن شقة إيجار ومحل صغير للعمل به.

ليسأل الرئيس عامل الدليفري: "عايزني أعمل لك إيه؟، ليرد عليه:"أنا أمنية حياتي ما أدفعش إيجار نفسي في شقة، وورشة أفتحها عشان ابني من المحلات اللي هي بتبقى تحت الكوبري دي، وأدفع إيجار زيي زي أي حد"، ليحقق الرئيس السيسي مطلبه بشكل سريع ويعطيه "تاكسي ابيض" يعمل بالغاز الطبيعي للتسهيل عليه تحمل عبئ الظروف.

موقف إنساني للرئيس السيسي مع عجوز في الشارع

أثناء تجول الرئيس السيسي بأحد الشوارع بمحافظة القاهرة، تحدثت سيدة مسنة تعاني من مرض السكر والقلب والضغط أثناء سيره بالطريق، حيث توقف موكبه للاستماع لشكوى السيدة.

وقالت السيدة مخاطبة الرئيس السيسي: "أنا تعبانة بقلب وسكر وضغط، وكل شوية أروح المستشفى يقولوا كورونا ويمشوني، وأنا المصحف منتخباك، ووجه الرئيس السيسي بتلبية كافة احتياجات السيدة العجوز لمعالجتها في أسرع وقت.

لقاء السيسي بطفل من محافظة المنيا ويطلب احتضانه

ولم تكن اللقاءات للكبار فقط بل للأطفال أيضاً الذين يستقبلون الرئيس بكل مشاعر الأبوة والحب، ومن ضمن اللقاءات اللطيفة كان يتفقد الرئيس السيسي أحد المشروعات “حياة كريمة" في محافظة المنيا، ليطلب منه أحد الأطفال قائلاً: "ينفع تحضني"، ليرد السيسي عليه:" أحضنك يا حبيبي تعالى".

سيدة الرصيف.. موقف إنساني لا ينسي للرئيس السيسي أثناء تجوله

أثناء تجول الرئيس السيسي أوقف موكبه، عقب رؤيته إحدى السيدات جالسة على الرصيف، وأدار معها حوارا، ووجه بتلبية كافة احتياجاتها.

وقال الرئيس السيسى: "ها نعمل كل حاجة، أنا ليا الشرف، ها نشوف المستشفى، عنينا ليكم، هاخد منك الأوراق ونعمل كل حاجة، لترد عليه السيدة بعدم امتلاكها بطاقة، حيث قالت: "ما معييش بطاقة يا ريس، فرد الرئيس: "هنعمل كل حاجة البطاقة بتاعتك وهنشوف المستشفى".

وقالت السيدة: "ربنا يخليك يا ريس، وربنا يصلح طريقك، وربنا يوسع رزقك، ويخليك للناس كلها تخدمها، بدعيلك ليل ونهار"، وتابع الرئيس: "ربنا يتقبل منك، احنا عنينا ليكم".

مساعدة الرئيس السيسي لشاب تعرض لحادث سير

التقى الرئيس السيسي بشاب تعرض لحادثة سير، أثناء تجوله في شارع رمسيس بسيارته وسط الناس، حيث توقف للاطمئنان عليه ووجه بإحضار طبيب له كي يساعده، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الذين أبدوا إعجابهم بموقف الرئيس الإنساني.

لقاء الرئيس السيسي بسيدات حي الأسمرات للاطمئنان على أحوالهم المعيشية

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سيدات من حي الأسمرات، أثناء مروره في جولة مفاجئة له داخل الحي، حيث تحدث مع سيدات يسكن هناك للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، لترد عليه إحدى السيدات بأنها تثق به كثيرًا وفي قيادته الحكيمة، قائلة له: "كان نفسنا نعزمك على كوباية شاي بالنعناع يا ريس"، ليرد الرئيس: "ده شيء يشرّفني".

مقابلة الرئيس السيسي لطفل مصاب بسرطان

لم تكن سوى كلمات همس بها الطفل المصاب بسرطان الدم في أذن رئيس الوزراء السابق "إبراهيم محلب" قائلًا: "نفسي أقابل السيسي" ليدعو الرئيس الطفل بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، بعد فترة وجيزة لمقابلته، ويهديه مصحفًا وقبل رأسه.

مساندة الرئيس السيسي لـ«عم صبحي» الذى يجر عربية

ساند الرئيس السيسي عم صبحي الذى يجر عربية بها كراتين بعد تداول مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتواصل معه الرئيس ويلبي كافة احتياجته بالإضافة لإرساله للحج على نفقة الرئيس الخاصة.