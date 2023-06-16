الإدارة العامة للمرور تضبط 83 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور على كل الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات حملات خلال 24 ساعة عن ضبط (83311) مخالفة مرورية متنوعة.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.