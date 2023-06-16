بعد 4 أيام.. انتشال جثة شاب من نهر النيل فى قنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بقنا جثة شاب غرق منذ 4 أيام أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل، بجوار مرشح القلمينا في مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم نقلها إلى المستشفى.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بانتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بمركز الوقف شمال محافظة قنا.

وتبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 14 عامًا، غرقًا أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بجوار مرشح القلمينا في مركز الوقف، وتم العثور على جثته طافية في مركز نجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.