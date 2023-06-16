كايل والكر يرغب فى الرحيل عن مانشستر سيتى.. واهتمام سعودى بضمه

أكدت تقارير صحفية، أن كايل والكر الظهير الأيمن لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، يريد الرحيل عن فريقه، في فترة الانتقالات الصيفية.

وتُوج والكر رفقة مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الفوز على إنتر الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة النهائية.

وبحسب شبكة ذا أثلتيك البريطانية، فإن والكر ليس سعيدًا بوقت لعبه في النادي، وشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تواجده في التشكيل الأساسي لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد حجزه مكانًا أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي طوال شهر مايو.

وأوضح التقرير أن والكر يريد تغيير فريقه لكسب مكان في تشكيل منتخب إنجلترا خلال يورو 2024 المقبلة، ويُعد فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي، المرشح الأبرز للحصول على خدمات اللاعب.

يُذكر أن كايل والكر بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق شيفيلد يونايتد.

وذكرت شبكة Talk Sport أن والكر يحظى باهتمام عدد من أندية الدوري السعودي أيضًا.

ويبلغ والكر من العمر 33 عامًا، وينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وانتقل كايل والكر إلى مانشستر سيتي صيف عام 2017، قادمًا من توتنهام مقابل مبلغ قارب الـ 53 مليون يورو.

وتُوج اللاعب مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، الدوري الإنجليزي 5 مرات، كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية مرتين، إضافة لكأس رابطة المحترفين 4 مرات.

ومع مانشستر سيتي هذا الموسم، لعب والكر 39 مباراة ما بين أساسي وبديل، واستطاع صناعة هدف يتيم دون أن يسجل أي أهداف.

يُذكر أن والكر خاض 75 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا منذ عام 2011، وتأهل معهم إلى نهائي يورو 2020 قبل الهزيمة أمام إيطاليا بركلات الترجيح، على ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.