الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات تعذيب أب لابنته في القاهرة

المتهم
المتهم

نجحت أجهزة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمنا تعرض طفلة للتعدي بالضرب من قبل والدها بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض "طفلة" للتعدى بالضرب من قِبل والدها وإحداث إصابتها "بكدمات متفرقة". 

بالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل لوالدها وتبين أنه (أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي)، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أجهزة وزارة الداخلية المواقع الإخبارية اللواء أشرف الجندي النيابة العامة جهود أجهزة وزارة الداخلية شرطة المعادي ملابسات تداول مقطع فيديو

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