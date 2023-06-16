مصرع طالب أسفل عجلات قطار "أسوان- القاهرة" في سوهاج

لقى طالب مصرعه أسفل عجلات القطار خلال مروره من مكان غير مخصص للمشاة، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة المنشاة بورود بلاغ لمركز شرطة المنشاة بالواقعة.

وذلك عقب تحرير محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن ورود أفاده ناظر محطة سكة حديد المنشاة بأنه أثناء مرور القطار مخصوص مشحون "أسوان – القاهرة" بناحية بندر المنشأة تلاحظ له قيام أحد الأشخاص بالعبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم إطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم يستجيب واصطدم به وتوفي.

تبين أنه يدعي "عمرو خ ع"، سن 18 عاما طالب ويقيم دائرة المركز وقد

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال ذويه أفاد جده المدعو " ع ع م"، سن 70 عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.