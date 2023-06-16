"الدفاع الروسية": قواتنا تصدت لـ 5 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن أن مجموعة القوات المسلحة الروسية "زاباد"، صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وأضافت وزارة الدفاع، أن قواتها قضت إلى ما يصل 45 من عسكريا أوكرانيا، بجانب تدمير 7 قطع من المعدات خلال اليوم، وأوقفت أنشطة مجموعتين من مجموعات الاستطلاع الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، أن الضربات الجوية والمدفعية والعمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات الغربية أحبطت أنشطة مجموعتين أوكرانيتين للاستطلاع في منطقة نوفوسيلوفسكي في لوغانسك الشعبية، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال بيان الدفاع الروسية، "خلال اليوم، ونتيجة لأضرار النيران، تم القضاء علي ما يصل إلى 45 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مدرعتين 3 مركبات ونظام مدفعي إم-777 أمريكي الصنع".