الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهجرة": 3 بدائل لرد فرق الوديعة الدولارية لمن ساهموا في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"

وزارة الهجرة
وزارة الهجرة

أعلنت وزارة الهجرة  وشؤون المصريين بالخارج، عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر خلال جلسته رقم 241 بتاريخ 24/5/2023 والمتضمن إمكانية استكمال من سجّلوا على التطبيق، وأثبتوا جديتهم نحو الرغبة في استيراد سيارات في إطار المبادرة وصدرت لهم أوامر سارية بالاستيراد، دون أن يكونوا قد قاموا بربط الودائع الخاصة بهم، لتخطي الحد الزمني، إمكانية استكمال ربط الودائع وباقي الإجراءات للاستفادة بحقهم في استجلاب سيارة.

 ووافقت اللجنة الوطنية المعنية بالمبادرة على عدد من القرارات كما يلي:

1- بخصوص حالات رد فرق الوديعة، فقد تمت الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن ٣ بدائل لرد فرق الوديعة عن طريق: إما استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة، أو السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية، أو الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.

2- وافقت اللجنة على استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.

3- وافقت اللجنة أيضا على استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة (الطلبات المقبولة).

4- في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، فقد تمت الموافقة على السماح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.

وتواصل وزارة الهجرة الإجابة على استفسارات المواطنين بشأن قانون السيارات الذي تضمن تيسيرات تاريخية للمواطنين المقيمين في مختلف دول العالم.

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