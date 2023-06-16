الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس وليم يستقبل أبناء رعية مار جرجس بأبو جبل

كنيسة
كنيسة

استقبل الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، أبناء كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بعزبة النصر "أبو جبل" يتقدمهم الأب وسيم وهيب راعى الكنيسة.

وقد حضر وفد الرعية المباركة لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس، لتكريسه مطرانا لكرسي القوصية للأقباط الكاثوليك، و خلال اللقاء دار حوار بين المطران والوفد الرفيع حول الأنشطة الراعوية المتعددة بالكنيسة وتمنى نيافة الأنبا مرقس من أبناء الرعية مزيد من العطاء والنمو فى محبة الله والناس .

وفي سياق آخر، عقد صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، أولى اجتماعات مجلس المشورة والكهنة .

 يضم المجلس فى عضويته الآباء الكهنة ، القمص كيرلس عازر راعي كاتدرائية القلب الأقدس بالقوصية، القمص أنطون رزق الله راعى كاتدرائية القلب الاقدس بالقوصية، الأب اليشع فهمي راعي كنيسة مار جرجس بكوم بوها، الأب اثناسيوس عزيز راعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى، الأب داود رياض راعي كنيسة الشهيد أبادير وأخته ايريني بأمشول، الأب مرقس سلامة راعى كنيسة السيدة العذراء ببنى محمديات، والأب وسيم وهيب راعي كنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة النصر. 

وصرح المطران قائلاً، " التقيت اليوم بمجلس المشورة الذي تم انتخابه في الفترة الانتقالية برعاية الانبا باسيليوس، حيث تم تجديد وتفعيل خدمته لمدة ثلاث سنوات أخرى مع إضافة بعض الآباء حتى يأتي التشكيل ممثلا لمراكز ومدن الايبارشية الأربعة".

 وقد تناقش المجلس حول أهمية تحديد رؤية وخطة استراتيجية للايبارشية، إذ أن الاحتياجات كبيرة وكثيرة وبالتالي لأبد من وضع أولويات للخدمة ". 

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