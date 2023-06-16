احتفالا بعيده.. دير أبو سيفين بمصر القديمة يفتح أبوابه أمام الأقباط اليوم

أعلن دير أبو سيفين للراهبات بمصر القديمة عن فتح ابوابه أمام الأقباط، اليوم، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بعيد وصول رفات القديس أبو سيفين إلى أرض مصر.

وكان الدير قد بدأ إغلاق أبوابه منذ فترة بداية صوم الرسل والذي بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 5 يونيو 2023، وفتحه بشكل استثنائي احتفالاً بعيد استشهاد القديس أبي سيفين.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صلوات قداس عيد أبو سيفين بالكنائس المختلفة احتفالا بعيده.

وتعيد الكنيسة القبطية اليوم بعيد وصول جزء من رفات ابو سيفين إلى أرض مصر؛ وكان ذلك في عهد البابا يوأنس الثالث عشر ( 1483- 1524 ) البطريرك الرابع والتسعين بمساعدة مطران دير الأرمن في القدس؛ وتم وضع هذا الجزء في كنيسة الشهيد أبو سيفين الأثرية بمصر القديمة، وكان ذلك في عام 1204 للشهداء الموافق 1488 ميلادية.

أما عن كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين بمصر القديمة فيرجع تاريخ أنشأها غالبا إلي نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس؛ ولقد تهدمت هذه الكنيسة وأعيد بناؤها في عهد البابا أبرآم بن زرعة البطريرك ال62 من باباوات الكنيسة القبطية؛ ويرى البعض أن هذه الكنيسة كانت مقرا للكرسي البابوي فترة من الزمن؛ بينما يرى البعض الآخر أنها لم تكن مقرا بالمعنى المعروف، ولكنها كانت استراحة للاب البطريرك في الفترة التي كان فيها مقر الكرسي المرقسي هو الكنيسة المعلقة.