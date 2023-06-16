تعديلات على شروط التنازل عن الأراضى الصغيرة والوحدات السكنية والمحلات

أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعديل بنود التنازل المدرجة بكراسة شروط طرح الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية والمحلات بكافة أنواعها بالمدن الجديدة.

وبالعرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (180) بتاريخ 23 مايو الماضي، قرر الموافقة على إتمام إجراءات التنازل عن الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية والمحلات بكافة أنواعها.

وأشار إلى أن شروط التنازل تتمثل في سداد كافة المستحقات عن الأرض أو الوحدة حتى تاريخ التنازل واستكمال الإجراءات بما تقضي به المادة (22- 29) من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة بالهيئة لاتخاذ اللازم.