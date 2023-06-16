بينها عرض "بنت وردان" بصالون نجيب الثقافى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

بين الأمسيات الفنية والثقافية، والأمسيات الشعرية والغنائية، يحتشد اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023 بالعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي تمام الخامسة والنصف مساء، تعقد أمسية جديدة من أمسيات صالون نجيب الثقافي، بمقره الكائن بميدان الجيزة، حيث يتضمن الصالون العديد من الألوان الإبداعية، منها عرض الفيلم السينمائي القصير "بنت وردان"، للمخرجة لميساء المؤمن.

بالإضافة إلى فقرات في السرد القصصي والشعري، بمشاركة الكتاب: دعاء بركات، ألفت عاطف، زكريا صبح، شعبان عبد الكريم، أحمد خطاب، ومصطفى علي، طارق الشريف.

ويتحدث المؤرخ الفني والباحث في التراث الشعبي خطاب معوض خطاب عن حكاية "بير المش" وأصلها ومن أين جاءت التسمية وأصلها، ويدير الصالون الكاتب دكتور محمد نجيب عبد الله.

تصحيح المسار في بيت السناري

وفي السابعة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، لقاء مفتوح لمناقشة كتاب الدكتور بهي الدين مرسي، "تصحيح المسار في منتصف العمر .. قراءة نفسية وسلوكية"، ويناقش الكتاب مدير مكتبة الإسكندرية عالم الاجتماع دكتور أحمد زايد، والكاتبة دكتورة ناهد عبد الحميد.

يدور اللقاء حول كتاب "تصحيح المسار في منتصف العمر" الذي يشتمل على خلاصة ثلاثة عقود من الخبرة في مجال الصحة والطب؛ فهو يفسر أوجه الغموض التي تحيط بمهنة الطب وظواهر الحياة، ويشرح حقيقة "الماورائيات" ويزيل وهم الحظ والصدفة، ويقدم علاجًا لكيفية تقييم الشخص لحياته، لمعرفة ما إذا كان الاستمرار صحيحًا أم لابد من التغيير، كما يشتمل اللقاء على مناقشة عامة حول التنوع الثقافي والتراث الإنساني واحترام الثقافات.

ذكرى الشريعي وجمال سلامة بمسرح الجمهورية

وفي الثامنة والنصف مساء، يحتضن مسرح الجمهورية بعابدين، حفلا تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقي، بقيادة المايسترو دكتور مصطفي حلمي، لإحياء ذكري الفنانين: الموسيقار عمار الشريعي، والملحن دكتور جمال سلامة.

هذا ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أهم ألحانهما من ها بينها: امرأه من زمن الحب، تتر نهاية مسلسل أبو العلا 90، هو الطريق، طبعا أحباب، الشهد والدموع، اقوى من الزمن، و بتسأل، لو مش هتحلم معايا، الحلم الجنوبى، زيزينيا، بلدى، الحدود لـ عمار الشريعى والمدن، طريق الأحباب، عيناك ليال صيفية، قال جانى بعد يومين، بلدي ولا إله الا الله لـ جمال سلامة، والحفل أداء المطربين والمطربات: أحمد سعيد، سارة ذكى، غادة آدم، أحمد عصام، إيناس عز الدين، وأحمد عفت.

فرج فودة بمكتبة مصر الجديدة

وفي الخامسة مساء، تستضيف مكتبة مصر الجديدة بالعروبة، احتفالية الجمعية المصرية للتنوير، بذكري شهيد الكلمة فرج فودة الواحدة والثلاثين.

ويشارك في الاحتفالية كل من: المهندس إسحاق حنا، مدير الجمعية المصرية للتنوير، الكاتب عادل نعمان، والدكتور كمال مغيث، وتتناول الاحتفالية دور المفكر فرج فودة في فضح أفكار الجماعات التكفيرية، وأهم المحطات في مسيرته الفكرية وأهم مؤلفاته.

العندليب وشادية بمسرح سيد درويش

وفي الثامنة والنصف، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفل فني موسيقي، والذي تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

وبمشاركة نجوم دار الأوبرا المصرية الفنانين: ندي غالب، حنان عصام، سمية وجدي، أحمد محسن، محمد متولي، و حسام حسني.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل وأعذب ما قدمه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والفنانة شادية، من بينها: حاجة غريبة، صدفة، جانا الهوي، إن راح منك يا عين، آه يا أسمراني اللون، قالي كلام، يا قلبي سيبك وغيرها.