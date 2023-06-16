على جمعة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خريطة الإخوان معه بعد تخرجه من الجامعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن جماعة الإخوان موجودة ونشأت سنة 1928 وأنه تخرج من الجامعة 1973، والسادات خلال عامين أخرج جميع الإخوان من السجون.

وأضاف علي جمعة، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الإخوان بدأوا يظهروا على الخريطة، وبدأنا نتلقى كتب الإخوان وسيد قطب من لبنان والأردن والكويت وكان الطلبة العرب الدراسين بمصر يحضرونها ولشغفنا بالقراءة كنا نريد معرفة ما تحوية الكتب الممنوعة".

أقسام جماعات الإخوان وقتها

وأوضح أن الإخوان ضلوا الطريق وأنهم التقوا بالكثير من الطلاب العرب المنتمين للإخوان والتقوا كذلك بالكثير من المصريين الإخوان لأنها أصحبت جماعات من قسمين الأول "المأثورات"وهم جيل حسن البنا، وكان منهم حسن التلمساني كان فيهم شيء من العبادة والذكر فهم طيبين وأمناء لا يسرقون وآخرين.

وأضاف، أن القسم الثاني من الإخوان هو "تمرد" في الداخل شديد ويتبعون سيد قطب، ومنهم مصطفى كامل، وعبدالكريم الصفطي، والبارود، وكانوا يدعون لسيد قطب بحذافيره وأن هذا مجتمع جاهلي وأنهم يجب أن يتعلموا التوحيد من البداية وإنشاء طائفة تحمي المؤمنين.

وأكد أنه دخل معهم في جدلية ضخمة أن هذا كلام مخالف لسنة النبي عليه السلام وما أمرنا به لأن الخلافة التركية انتهت عام 1924.