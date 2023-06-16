الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: قفرة فى صادرات 9 سلع مصرية للأسواق العالمية خلال شهر

صادرات
صادرات

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها شهريًا رغم انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 3.74 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 5.72 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 34.6%، وتتمثل أبرز هذه السلع فيما يلى: 
 

بلغت قيمة الصادرات من فواكة طازجة 212.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 210.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.7%.
 

بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 111.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 90.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.
 

بلغت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد 86.6 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 46.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%.
 

بلغت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 42.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 34.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%.


بلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 32.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 28.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.
 

بلغت قيمة الصادرات من بصل طازج 23.1 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 9 مليون دولار خلال شهر مارس 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%.
 

بلغت قيمة الصادرات من بذور زيتية وعلفية 10 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 6.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.
 

بلغت قيمة الصادرات من ورق صحى 9.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 8.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5%.
 

بلغت قيمة الصادرات من خضروات بقولية 6.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 4.7 مليون دولار خلالل شهر مارس 2022 بنسبة ارتفاع قدرها  43.6%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء صادرات قيمـة الصادرات أدوية

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