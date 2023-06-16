10 معلومات عن مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف: نقلة نوعية فى التصدير

عرض الفريق كامل الوزير وزير النقل، آخر تطورات مشروع ميناء ٦ أكتوبر الجاف، وذلك إمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المحطة متعددة الأغراض “تحيا مصر” بالاسكندرية.

وتستعرض الدستور فى السطور التالية كافة المعلومات الخاصة بمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف:

تم تشغيل ميناء ٦ أكتوبر الجاف تجريبياً خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

ميناء ٦ أكتوبر الجاف، يعدُ أول ميناء جاف في مصر، وتم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشركة ميناءأكتوبر الجاف، المُكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، وشركة "دي بي شنكر" الألمانية المُتخصصة.

يبلغ حجم العمالة المباشرة بالمشروع 500 عامل، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

الميناء يمثلُ بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية، بواقع 8 موانئ جافة، و6 مناطق لوجيستية، والتي ترتبط جميعها بشبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية، لتستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً.

تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يتم في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، بالموانئ البحرية.

تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يهدف لتحقيق عدة أبعاد اقتصادية، وتنموية، وبيئية.

الميناء يقدمُ خدمات مُضافة للقطاع اللوجستي، كما سيُسهم في الحد من ازدحام الطرق والمحاور بحركة الشاحنات.

ميناء أكتوبر الجاف يقع في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية علىطريق الواحات البحرية السريع.

يُقام ميناء ٦ أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان، وملحق به منطقة لوجستية بمساحة ٣٠٠ فدان، وتنقسم مساحة الميناء إلى ساحات تخزين للواردات والصادرات.