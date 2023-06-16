يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على مناطق من غرب البلاد.

وتعرض “الدستور”، في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16-6-2023.

حالة الطقس اليوم

تووقع بيان هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود الطقس شديد الحرارة في ساعات النهار، مائل للحرارة في ساعات الصباح الباكر والمساء.

ونوهت الأرصاد الجوية على ضرورة وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة والجلوس في أماكن جيدة التهوية ، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء أغطية الرأس عند النزول إلى الشارع.

كما تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة في الصباح الباكر، لذا أشادت بالمواطنين بتوخى الحذر عند القيادة والتزام السرعات المقررة، وتشغيل المصابيح الأمامية والمساحات عند القيادة خلال ساعات الصباح الأولى، نظرا لانخفاض الرؤية على بعض الطرق بسبب انتشار الشبورة حرصًا على سلامة المارة والركاب.

وعن حالة البحرين قال بيان الهيئة أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 37 27

المنصورة 37 27

الإسكندرية 35 23

دمنهور 37 27

كفر الشيخ 36 26

الزقازيق 37 27

طنطا 36 26

دمياط 33 24

وادي النطرون 37 26

شبين الكوم 37 27

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 38 27

السويس 36 27

العريش 32 23